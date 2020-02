Boer vindt ingestorte stalmuur vooral vervelend voor koeien

Het erf staat vol met auto's van schade-experts die hij over de vloer heeft. "Ik kan er nog niets over zeggen of het gedekt is of niet. Dat zijn ze nu aan het bekijken."

Berg hooibalen

De koeien staan beschut achter een berg hooibalen. Ze zijn van slag. "We moeten nu zorgen dat de boel weer dicht wordt gemaakt. De koeien zijn onrustig. Ze geven nu ook minder melk. Maar we kunnen ze in ieder geval melken. Het kost tijd voordat ze weer rustig worden. Daar kan ik niets aan veranderen. Ik kan ze alleen maar voeren en goed verzorgen."

Binnen vijf uur was de troep met behulp van brandweer en buren weer opgeruimd en is de provisorische muur van hooibalen gemaakt. Een mooi staaltje noaberschap. Het hooi houdt de koeien in ieder geval droog en uit de wind. "Iedereen heeft super geholpen. Met zijn allen hebben we de schouders eronder gezet. Daar ben ik iedereen erg dankbaar voor," aldus Hulsbos.