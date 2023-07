Eric van Oosterhout namens gemeenten: 'Zet het land niet op slot'

Wonen, de vluchtelingeninstroom en de jeugdzorg. Drie thema's waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van vindt dat het demissionaire kabinet mee moet doorgaan.

"Wij hebben als VNG gezegd, zet het land niet op slot", zegt Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Emmen en tevens secretaris en penningmeester bij de VNG. "De vluchtelingenstroom stopt echt niet als premier Mark Rutte ermee ophoud." Als er niet verder wordt gegaan met dit dossier, 'dan blijft het rommelen zoals het nu gaat', waarschuwt hij. "Terwijl er nu goede plannen moeten komen. Die asielzoekers moeten verspreid worden over alle gemeenten."

Vrijdag viel het kabinet omdat de vier partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) het niet eens konden worden over maatregelen om de asielinstroom te beperken. De 342 gemeenten in Nederland hebben als VNG, samen met de provincies en waterschappen, een brief gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. In de brief vragen ze het parlement te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het aftreden van het kabinet.

"Neem ook een thema als jeugdzorg. Dat loopt ook al jaren en we hebben nu net allemaal plannen gemaakt. Dat is typisch een plan die je niet stopzet tot na de verkiezingen", vindt Van Oosterhout. En dat vindt hij ook van de woningbouw. "Volgens mij moeten er heel veel huizen worden gebouwd."

Landbouw en stikstof

Een demissionair kabinet voert lopend beleid uit. Het is dus niet waarschijnlijk dat er nieuw beleid gaat komen, en al helemaal niet op gevoelige punten. "Die hele discussie over landbouw en stikstof, het zou mij verbazen als dit kabinet daar vrolijk over gaan praten. Laten we niet overdrijven, dit komt niet op maand aan. Maar reken even door: het kabinet is nu gevallen en iedereen gaat op vakantie. In november zijn er verkiezingen, dan gaan ze praten over een nieuw kabinet."

Dat kan volgens Van Oosterhout wel even duren. "De koning komt eind april naar Emmen", verwijst hij naar Koningsdag volgend jaar. Dan komt de koning Willem-Alexander naar Emmen . "Dat valt samen met het kampioenschap met FC Emmen in de eerste divisie", voorspelt hij. "En dan zullen we ook het nieuwe kabinet vieren. Dan zijn we bijna een jaar verder dat we een kabinet hebben die mouwen opstroopt en grote maatschappelijke problemen gaat oplossen."

'Onbezonnen'