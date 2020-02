VV Wacker gaat strijd aan met hondenpoep

De problemen ontstonden na de winterstop. De jongste pupillen van Wacker zaten vorig weekend onder de hondenpoep na een wedstrijd. "Ik vond het verschrikkelijk toen ik het hoorde van de ouders. We hebben de boel daarna direct opgeruimd. De poep was al aardig in de grond getrapt dus we moesten hele plakken gras weghalen, zo erg was het", vertelt de teleurgestelde accommodatiebeheerder André Prent.

De dames en heren van de lokale sportvereniging willen voorkomen dat hun jongste leden ieder weekend door de stront moeten rennen. "We hebben nu schrikdraad rondom het veld om te voorkomen dat honden ongevraagd het veld betreden. We hopen dat het helpt", legt Prent uit. Daarnaast houdt de voetbalclub ook controles. Iedere avond wordt de accommodatie in de gaten gehouden. Zodra er een dorpeling zijn hond uitlaat op of langs de voetbalvelden wordt diegene daarop aangesproken. "Hopelijk gaan de mensen beseffen dat dit niet kan", sluit Prent af.