Veel wantrouwen in rechtszaal bij omwonenden gaswinning Eesveen

''Er wordt geen schade verwacht'', benadrukten woordvoerders van Vermilion en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bij de Raad van State. Mocht het anders lopen, dan kan volgens het ministerie worden ingegrepen.

Ongeloof

Inwoonster Jeanette van der Velde uit Kallenkote, tevens woordvoerster van een aantal omwonenden, reageerde vol ongeloof. ''Tot nu toe is schade nog nooit een reden geweest om een winningsplan te veranderen."

Een groot aantal inwoners van het gebied en de twee gemeenten is naar de Raad van State gestapt. Tijdens een uren durende rechtszitting vroegen ze om de instemming van klimaatminister Wiebes terug te draaien die hij gaf aan het gewijzigde winningsplan Eesveen. Met dit plan kan in Eesveen een tweede boorput in gebruik worden genomen. Die is geboord vanuit de eerste boorput. Het Canadese Vermilion wil er tot 2027 maximaal 630 miljoen kubieke aardgas uit winnen. Hooguit 1 centimeter bodemdaling valt te verwachten. Dat is niets vergeleken bij Groningen. Met de bodemtrillingen zal het volgens Vermilion ook meevallen: 2,5 op de schaal van Richter.

Expert: 'Overheid onderschat risico's'

De tegenstanders hebben zelf adviezen ingewonnen van techneuten die verstand hebben van aardgaswinning. Een van hen is energie-expert Gerrit Wigger. Hij zegt dat de overheid het risico op aardbevingen rond het kleine gasveld Eesveen onderschat. Volgens hem is niet gekeken naar cumulatie met andere kleine gasvelden als Nijensleek, Vinkega en Diever die met hun cirkels over Eesveen heen liggen.

Wigger vindt dat Vermilion ook moet kijken naar het effect van de winsnelheid. Dat hoeft volgens Vermilion juist niet, want Eesveen is een klein veld. Inwoonster Van der Velde meent dat de slappe veengrond in Eesveen voor grotere effecten kan zorgen. "Hier is geen kleilaag en een dunnere zoutlaag", zegt zij. Ze maakt zich zorgen over de veiligheid van de inwoners en vreest voor Groningse toestanden.

Nulmeting

Scepsis is er over de nulmeting van gebouwen waarmee toekomstige schade kan worden aangetoond. Vermilion heeft 200 woningen en andere gebouwen bekeken als zogeheten referentie. Rita Pos uit Steenwijk maakt daar een punt van. Zij wil weten welk gebouw voor haar woning als referentie dient mocht zij schade aan haar huis krijgen.

Uit privacyoverwegingen wil Vermilion niet zeggen welke de onderzochte referentiepanden zijn. Nieuw is dat Vermilion niet meer de bouwkundige staat van gebouwen wil laten onderzoeken, maar grondversnellingsmeters wil gaan plaatsen. Daaruit zou de schade zijn af te lezen. Vermilion en het ministerie verwijzen de omwonenden verder naar de landelijke Commissie Mijnbouwschade die er gaat komen.

Uitspraak over enkele weken tot maanden.