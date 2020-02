Man belandt door worstelpartij in Ees halfnaakt man in heg

"Wat een vertoning", zei de officier van justitie over een worstelpartij op 6 mei 2017 aan de Schaapstreek in Ees. Het slachtoffer lag uiteindelijk halfnaakt in de heg.

Drie mannen uit Ees van 46, 63 en 73 jaar stonden voor de rechter voor openlijke geweldpleging.

Alleen de jongste werd veroordeeld voor mishandeling. De officier van justitie eiste een werkstraf van veertig uur, omdat de zaak al zo oud was. De rechter hield rekening met de omstandigheden waarin dit gebeurde en veroordeelde de man tot een voorwaardelijke boete van 250 euro.

Wanbetaler

Want er was veel aan het gevecht voorafgegaan. Het slachtoffer huurde een deel van de woning van de 46-jarige man in Ees. Hij betaalde de huur niet. De verhuurder spande destijds een kort geding aan. De wanbetaler moest zijn biezen pakken en negen maanden achterstallig huur betalen.

De huurder vertrok, maar nam gelijk een deel van het huisraad mee. Dit schoot de verhuurder uit Ees in het verkeerde keelgat. Er verscheen een bericht op internet over de 'oplichtingspraktijken' van deze wanbetaler. "Niet van mijn hand", zei de 46-jarige man tegen de rechter.

De oud-huurder wilde die dag in mei in Ees verhaal halen over dat bericht. Over en weer werd gezegd dat de ander direct aanviel. Buurtgenoten kwamen op het lawaai af en zagen een man in de heg liggen. Hij had geen broek meer aan. Die was tijdens het worstelen uitgegaan.

Kinderen keken toe

Het slachtoffer in de heg werd geslagen door de 46-jarige verdachte. Daarnaast stonden de twee medeverdachten. In de auto van het slachtoffer zat een vrouw en twee kleine kinderen toe te kijken. Dat maakte de zaak nog kwalijker, meende de rechter.

De rechter zag geen bewijs om de twee oudste verdachten te veroordelen voor het plegen van geweld. Hen sprak ze vrij. De 46-jarige Eesenaar vond dat hij zichzelf verdedigde. De rechter vond van niet: "U schoot gewoon te ver door. Ook al was u overstuur. Toen de man in de heg lag, had u moeten stoppen. Dat deed u niet."