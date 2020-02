Verdeeldheid onder bewoners over pilot aardgasvrije wijk De Lariks

Minister Ollongren in 2018 tijdens een werkbezoek aan de gasloze wijk in assen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Assen is een van de steden die meedoet aan een proefproject om woonwijken aardgasvrij te maken. De pilot loopt nu in de wijk De Lariks. David Bergtop van KAW Architecten is projectleider in Assen. "Je ziet mensen die hun woning redelijk verduurzaamd hebben, maar er zijn ook woningen waar nog veel aan gedaan kan worden."

Het proefproject met het aardgasvrij maken van een aantal woonwijken levert na het eerste jaar uiteenlopende resultaten op, meldt de NOS. Uit een rondgang in de pilotwijken blijkt dat de ervaringen heel wisselend zijn, zowel bij bewoners als gemeenten.

Concreet aanbod

Bergtop ziet in de Asser wijk De Lariks dat mensen er verschillend mee omgaan. Aan de ene kant is volgens hem een groep die al veel heeft verduurzaamd, aan de andere kant is een groep die graag wil weten waarom ze met duurzaamheid aan de slag moet en waarom in deze wijk. "Er is een grote groep die wacht op een concreet aanbod", zegt Bergtop. "Het is niet zo simpel om voor alle woningen één oplossing te vinden. Het moet passend zijn bij de behoefte van de bewoners die daar wonen en de kwaliteit van die woningen."

De projectleider benadrukt dat de woningen niet op korte termijn aardgasvrij hoeven te zijn. "Dat is ook wat wij bewoners willen meegeven: niet in paniek raken dat morgen die hele woning verduurzaamd moet zijn. Maar we willen wel stap voor stap toewerken naar verduurzaming. Dat betekent dat wij in de komende periode bewoners vooral willen stimuleren om hun woning te verduurzamen en dat aansluitend te doen bij de behoefte die mensen al hebben."

Geen deadline

Wanneer er meer duidelijkheid komt over de aanpak, is nog niet helemaal helder. Bergtop: "Er zit niet echt een deadline aan. Het mooiste zou zijn dat wij in een aantal jaren een grote stap richting aardgasvrij kunnen zetten met de wijk. In de zomer kijken wij met bewoners wat de stand van de techniek is."

