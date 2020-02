Collectief op Camping Anloo gaat voor behoud water en riool

Dat is de uitkomst van een tweede bewonersavond op de failliete camping, waar dit keer ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Eigenaren bij waren.

De gemeente Aa en Hunze stopt na 24 februari met de betaling van de waterrekening en met de aggregaten, die de rioolpompen draaiende houden, zo kondigde burgemeester Anno Wietze Hiemstra aan. Hij weigert om die termijn te verlengen. Hulpbehoevende bewoners konden hulp krijgen van de gemeente, om ergens anders een plek te vinden. Maar tientallen bewoners weigeren dat.

Roer in handen

Om toch op Camping Anloo te kunnen blijven, willen de achtergebleven bewoners samen met de Vereniging van chaleteigenaren samen het roer in handen nemen. "Wij willen ervoor zorgen dat er water blijft stromen en dat het riool functioneert. Hoe we dat doen, daar zijn we nog niet uit. Maar we gaan ervoor zorgen dat mensen hier kunnen blijven", zegt woordvoerder Henri Dijksterhuis.

Geld is er nog niet meteen, maar volgens Dijksterhuis betaalden de mensen de afgelopen jaren ook gewoon voor hun waterverbruik. "Dus als ze nu zelf ook gaan betalen, verandert er weinig. De WMD krijgt haar geld, en wij hebben water voor de korte termijn", aldus Dijksterhuis. Wat technisch de beste manier is om de riolering in gebruik te houden, wordt nog bekeken. "Maar we gaan voor de goedkoopste."

'Goede en gezonde camping'

Wat op de langere termijn de toekomst wordt van Camping Anloo, kan Dijksterhuis nog niet zeggen. "We willen nu eerst het meest noodzakelijke regelen, zodat de camping weer functioneert en mensen er fatsoenlijk kunnen verblijven. En voor de toekomst moet het weer een goede en gezonde camping worden, alleen in welke constructie dat wordt, daarvan heb ik nog geen idee."

Volgens Dijksterhuis is er op dit moment nog geen crowdfundingsactie bezig waarbij mensen van camping Anloo betrokken zijn. "Er schijnt wel een of andere actie te lopen, maar dat is niet van ons."

Blijven ondanks alles

Camping Anloo, waar zo'n 200 chalets staan, ging vorige maand failliet. Enexis heeft na brand in een stroomkast het elektriciteitsnetwerk afgesloten. Ook is een gasleiding afgesloten na een lek. Een deel van de bewoners is inmiddels toch vertrokken, maar er zitten nog tientallen, en die willen er hoe dan ook blijven.

Een curator is ondertussen bezig om het faillissement van de camping af te wikkelen. Zo wordt een veiling voorbereid, die zoveel mogelijk geld moet opleveren. Er is sprake van een miljoenenschuld. Probleem van de failliete camping is, is dat het terrein een lappendeken is van verschillende bezitters. Een groot deel van de huisjes en ook grond is in eigendom van particulieren.

Vorige week was een chalet op Camping Anloo doelwit van brandstichters (foto: RTV Drenthe)

Brandstichting?

Op de camping is beveiliging ingezet, maar bewoners lopen zelf ook patrouilles. Er zou drie keer sprake zijn geweest van brandstichting en een poging daartoe. Zo is vrijdagavond geprobeerd met aanmaakblokjes brand te stichten onder een chalet. De onbekende daders werden tijdig gesnapt, maar ze gingen ervandoor. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Anderhalve week geleden werd de stroom op Camping Anloo afgesloten door netbeheerder Enexis omdat het elektriciteitsnetwerk onveilig is. Op de - vorige maand failliet verklaarde - camping wonen tientallen mensen permanent, terwijl dit eigenlijk niet mag. De mensen wonen vaak al jaren op de camping en de bewoning is eerder door de gemeente jarenlang gedoogd. Pas enkele jaren geleden begon de gemeent met hete opleggen van dwangsommen, maar dat leverde geen resultaat op.

