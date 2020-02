Onana geschorst, Varela blundert: Scherpen in Europa League?

Kjell Scherpen (nog in het shirt van FC Emmen) krijgt een publiekswissel in de wedstrijd tegen FC Groningen (foto: Gerrit Rijkens)

Eerste doelman André Onana is namelijk geschorst en mist zodoende de heenwedstrijd op Spaanse bodem en gisteren ging de beoogde stand-in van Onana, Bruno Varela, diverse keren opzichtig in de fout in het duel van Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht. Dat duel werd door Jong Utrecht met 7-2 gewonnen.

Debuut

Mocht Erik ten Hag, de coach die gisteravond op de tribune zat bij het duel van Ajax 2, volgende week donderdag daadwerkelijk kiezen voor Scherpen dan wordt het voor de Drentse doelman zijn debuut voor Ajax 1 in een officiële wedstrijd. En volgens diverse fans is dat de beste keus nu Onana er niet bij kan zijn.

Overigens speelt Ajax nog twee duels in aanloop naar Getafe, namelijk woensdag in de beker tegen Vitesse en komende zondag in competitieverband tegen RKC. Of Onana dan wel kan spelen is nog niet duidelijk, aangezien de eerste doelman van Ajax kampt met een lichte blessure.