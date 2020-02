FC Emmen - FC Twente vanavond live op Radio Drenthe

FC Emmen - FC Twente is de ontmoeting tussen de nummers 14 en 12. Emmen heeft 22 punten uit 21 duels en de formatie uit Enschede staat op 24 punten. Bij een zege klimt de ploeg van trainer Dick Lukkien in ieder geval naar de 12e en mogelijk zelfs de 11e plaats in de eredivisie, maar dan moet Sparta op eigen veld verliezen van ADO Den Haag.

FC Twente

FC Twente won vorig weekend eindelijk weer eens een wedstrijd. Daarvoor wisten de mannen van trainer Gonzalo Manuel García García zeven duels op rij niet te winnen. Aanvaller Aitor (goed voor zeven goals en vier assists) zal niet aanwezig zijn in Emmen: hij kampt met een voetblessure. Net als de Spanjaard zal Emil Berggreen afwezig zijn in Emmen. Calvin Verdonk was er niet bij geweest als Twente zondag moest aantreden in Drenthe, maar is tijdig hersteld om er vanavond wel bij te zijn.

FC Emmen

Het verhaal van Emmen is wel bekend. Van de 22 punten pakte de Drentse club er 20 op eigen veld. Voor Lukkien en zijn mannen begint vanavond een cruciale fase in de competitie, met veel directe concurrenten. Vanavond wacht dus Twente, en daarna volgen Fortuna Sittard, Willem II, Sparta en VVV. Voor de Drenten een uitgelezen kans om een mooie stap te zetten richting lijfsbehoud.

Ondanks de prima resultaten na de winterstop voor FC Emmen, waarin thuis werd gewonnen van Heracles en de uitwedstrijden tegen Vitesse en Feyenoord een gelijkspel en een nederlaag opleverden, is de degradatiezone dichterbij gekomen. Emmen staat slechts twee puntjes boven plaats zestien, de plek die tot het spelen van de nacompetitie veroordeelt.

Hilal Ben Moussa

Bij FC Emmen maakt Hilal Ben Moussa voor het eerst sinds zijn terugkeer in Drenthe zijn opwachting in de basis. Hij vervangt Tom Hiariej. Verder start Lukkien met dezelfde spelers als vorige week zaterdag in De Kuip, dus met: Telgenkamp, Bijl, Heylen, Araujo, Burnet, Chacon, Ben Moussa, Frei, Peña, Kolar, De Leeuw.

De wedstrijd staat vanavond onder leiding van Christiaan Bax.