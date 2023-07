Meevaller voor Van Gogh Huis, toch deze zomer open

Het Van Gogh Huis opent toch de deuren deze zomer. Het museum in Nieuw-Amsterdam/Veenoord kreeg eerder dit jaar een domper te verwerken. Het zou de hele zomer de deuren dicht houden, omdat de verbouwing vertraging op liep. Nu is er toch nog een meevaller. Vanaf komend weekend is het Van Gogh huis elke zaterdag en zondag te bezoeken.

Volgens de organisatie gaat het om een beperkte opening, want de eerder dit jaar gestarte verbouwing is nog niet klaar. "De echte opening is pas eind september of begin oktober", vertelt bestuursvoorzitter Heily Stoel-Snater.

Het is dit jaar 140 jaar geleden dat de beroemde kunstenaar Zuidoost-Drenthe aandeed. Hij verbleef in het najaar van 1883 enkele maanden in het voormalige logement Scholtens. Tegenwoordig is dat het Van Gogh Huis.

Nieuwe opzet

Al twintig jaar wordt op deze plek het verhaal van deze periode in het leven van de kunstenaar vertelt. In de nieuwe opzet stappen bezoekers zijn verhaal binnen door middel van technische en audiovisuele toepassingen. Daarvoor gaat het pand stevig op de schop, het doel was in juni weer open te kunnen. Twee maanden geleden werd duidelijk dat dit niet gehaald zou worden: de deadline schoof op naar het najaar.

"Open ondanks rommeltje"

Het Van Gogh Huis kreeg sindsdien signalen van publiek, de gemeente Emmen en de Provincie Drenthe: "Veel mensen lieten ons weten het erg jammer te vinden dat er de hele zomer hier niks te doen is", vertelt Stoel. Het zou toch wel mooi zijn als er in het Van Gogh Jaar 2023 er toch iets te doen zou zijn. "Die handschoen hebben we opgepakt', zegt de voorzitter. "Hoewel het zo nu en dan binnen nog wel een rommeltje zal zijn, zien onze vrijwilligers zeker kans om de bezoekers een aangenaam en interessant uurtje te bieden."