Gerechtshof veegt spuitverbod lelieteler Boterveen deels van tafel

Lelieteler Joling mag van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vier soorten bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken op zijn akker in Boterveen. Voor het spuiten van alle andere 29 gewasbeschermingsmiddelen die de teler gebruikt, blijft de rest van het jaar een verbod gelden.

Het hof komt daarmee tegemoet aan de wens van Joling om weer gewasbeschermingsmiddelen op zijn lelieveld te mogen spuiten. De overwegingen om de vier middelen weer toe te staan, maakt het gerechtshof over twee weken pas bekend.

Om de economische schade voor de lelieteler zo laag mogelijk te houden, wilde het hof wel zo snel mogelijk uitspraak doen in de zaak.

Vrees voor gezondheidsschade

Omwonenden van het lelieveld in Boterveen wonnen in juni een rechtszaak over het spuiten van bestrijdingsmiddelen. Ze vrezen ernstige gezondheidsproblemen op te lopen door de bestrijdingsmiddelen die de teler gebruikt.