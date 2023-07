Wordt Emmen aantrekkelijker door het bezoek van de koning volgend jaar?

Permanente investeringen

Hij denkt dat het Emmen wel een sprong naar voren kan geven, omdat de voorzieningen een boost kunnen krijgen omdat iedereen Emmen op de kaart wil zetten. "Het kan voor het imago van Emmen wel heel goed zijn. Mensen zien het nu nog veel als negatief."

De kosten voor Koningsdag varieerden de afgelopen vier jaar van ruim 800.000 euro in 2019 in Amersfoort tot vier miljoen euro dit jaar in Rotterdam. Het is nog niet bekend hoeveel geld de gemeente Emmen uittrekt voor Koningsdag 2024 en hoeveel geld daarvan permanent in voorzieningen voor Emmen terechtkomt, om de aantrekkelijkheid van Emmen te vergroten.

In 2018 in Groningen

De website consultancy.nl, een platform voor en over de advies- en consultancybranche, analyseerde Koningsdag 2018 in Groningen. De kosten voor het feestje kwamen op 1,3 miljoen euro, maar volgens het platform leverde het de stad Groningen meer op dan dat het kostte.

Wel geeft het platform aan dat het lastig in geld is uit te drukken, maar een bezoek van de koning levert vanwege de feestdag een hoge pr-waarde op. De verhoogde waarde hangen ze aan de extra televisie-uitzendingen die de NOS heeft in de plaats zelf. Ook zijn er meer zenders en journalisten aanwezig in de stad. In Groningen zouden in 2018 zo'n 150 nationale en internationale journalisten aanwezig zijn geweest. Wat weer extra uitstraling geeft.

De lijst

Als we kijken naar eerdere steden waar de koninklijke familie Koningsdag vierde, dan zie je aan Maastricht dat het mogelijk wel wat kan opleveren. Willem-Alexander was in 2022 in deze Limburgse stad. Maastricht stond in 2021 op plek 41 in de Atlaslijst, in 2022 (voor het bezoek) op plek 40 en afgelopen jaar op plek 35. Daar is een stijgende lijn te zien.