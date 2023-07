Ministerie noemt wolvenaanval 'heel vervelend' en wacht onderzoek af

De wolvenaanval van gisteren in Wapse zal worden meegenomen in het advies dat wordt geschreven over het samenleven met de wolf. Dat laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten.

Demissionair minister Christianne van der Wal vroeg eerder dit jaar advies aan de Raad voor Dierenaangelegenheden over het samenleven met de wolf. Volgens een woordvoerster wordt daar op dit moment aan gewerkt en ze verwacht dat er eind dit jaar een tussenadvies komt.

De woordvoerster van Van der Wal noemt de situatie "heel vervelend" voor de hobbyboer uit Wapse die is aangevallen door een wolf. "Dat moet een heel beangstigende situatie zijn geweest."

Onderzoek naar wat er gebeurd is

"Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Wij weten dat nu nog niet, dus kunnen daar nog niets over zeggen." Gisteravond kondigde Landbouworganisatie LTO Noord aan nog deze week een gesprek te willen met Van der Wal. Volgens de woordvoerster is daar nog niks over bekend.

De hobbyboer raakte gisterochtend gewond toen hij een wolf van zijn terrein probeerde te verjagen. Het dier had enkele van zijn schapen doodgebeten en was nog steeds binnen de afrastering rond het terrein. Burgemeester Rikus Jager van Westerveld gaf na het incident opdracht om de wolf dood te schieten.

Reacties politiek Den Haag

Verschillende landelijke politici vragen inmiddels naar aanleiding van de aanval om meer actie tegen de wolf. VVD'er Thom van Campen zegt dat het al "wachten op een ongeluk" was omdat er steeds meer wolven zijn in Nederland. Hij heeft natuurminister Christianne van der Wal al eerder opgeroepen "om eindelijk beheer van de wolf mogelijk te maken".