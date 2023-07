100 jaar blauwe bessen in Bovensmilde: 'Het hoort hier'

Voor het honderdste jaar op rij is in Bovensmilde gestart met het plukken van blauwe bessen. Vandaag gaat het winkeltje open waar een deel van de bessen verkocht wordt.

Sinds 2007 is de Fries Rik Harmsma eigenaar van het Blauwe Bessen Bedrijf aan de Meesterswijk in Bovensmilde. Dit jaar is er reden voor feest. "Ja, het bedrijf bestaat 100 jaar. Vanaf 1923", legt hij uit. "Iedere dag komen er klanten en die zeggen hier geplukt te hebben. De meesten bij een van mijn voorgangers Borgesius. Het hoort hier."

Bij het Blauwe Bessen Bedrijf plukken ze jaarlijks 100.000 ton aan fruit. Het bessenseizoen loopt van begin juli tot en met eind september. "De vrucht is in 100 jaar tijd steviger van structuur geworden. Hij heeft iets meer bite gekregen. Vroeger was de bes zachter. Lekker knapperig is het nu."

Bij het Blauwe Bessen Bedrijf in Bovensmilde zijn ze in het jubileumjaar gisteren begonnen met voorplukken. "Vanaf vandaag iedere dag verse blauwen bessen aan de deur", zegt Harmsma enthousiast. Van te kleine besjes wordt zoete jam gemaakt. "Ik zie veel blauwe bessen, maar er van dromen is te veel gezegd. Aan het einde van het seizoen heb ik er genoeg gezien en ben ik er wel even klaar mee."