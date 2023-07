Bij deze wielerwinkel in Emmen volgen ze het Tour-debuut van Elmar Reinders op de voet

Groot in beeld is Elmar Reinders nog niet geweest deze Tour de France, maar Gert Hollemans heeft geen enkele moeite om hem terug te vinden op de televisie. "Hij heeft een groot postuur, beetje bredere schouders: zo haal je hem er wel uit. En hij rijdt altijd in de buurt van Dylan (Groenewegen, red.)."

Reinders was al van jongs af aan kind aan huis bij fietswinkel van Hollemans in Emmen. "Hier, met dat gele petje", wijst hij een 8-jarige Elmar aan op de foto's van de opening van zijn winkel. Hollemans zag het wielertalent bovendrijven, terwijl Reinders de jeugdcategorieën doorliep. "We hebben hem meegemaakt als jeugdrenner. Naar de nieuwelingen toe, naar de junioren toe en hebben hem overal geholpen daar waar nodig. Dat is iets wat je als liefhebber doet."