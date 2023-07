Hogere gasprijzen: NAM boekt 2,4 miljard euro winst

Minder gas

Olie

Atema: "We nemen de tijd om samen met belanghebbenden in deze regio het gesprek aan te gaan over hun zorgen die met name gaan over het injecteren van bij olieproductie vrijkomend water in het gasveld onder Schoonebeek. Daarnaast werken we met de overheid en de regio aan een model dat bewoners laat meeprofiteren van de baten uit de oliewinning. Dit proces zal naar verwachting dit jaar worden voltooid."