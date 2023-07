Gemengde gevoelens bij Drentse VVD'ers over val kabinet en vertrek Rutte

Respect voor zijn besluit, maar ook twijfels over de toekomst. VVD'ers in Drenthe reageren met gemengde gevoelens op de val van het kabinet en de stap terug van demissionair premier Mark Rutte.

Kandidaat-gedeputeerde Willemien Meeuwissen zag de val van het kabinet aankomen. Dat het juist op het thema 'migratie' misgaat, zat er volgens haar ook in. "We hebben het op het laatste VVD-congres over migratie gehad. Toen werd Rutte gevraagd wat te doen met het migratiebeleid. Dan hou je hier in je achterhoofd wel rekening mee."

Heel rouwig is Meeuwissen niet per se over de val van het kabinet. "In dit kabinet werden we als VVD'ers steeds ongelukkiger. Maar nu moeten we kijken hoe het verder gaat."

'Gefaald stikstofbeleid'

Henk Brink, tot en met woensdag nog gedeputeerde namens de VVD in Drenthe, zegt dat het voor Nederland nooit goed is als een kabinet valt. "Er blijven altijd dossiers liggen die aandacht verdienen."

Brink ziet in Rutte een harde werker die dertien jaar zijn best deed voor Nederland. "Als je in een verdeeld politiek landschap de boel bij elkaar moet houden, valt dat niet mee. Er is veel goed gegaan, maar er zijn zeker dossiers waarin de politiek gefaald heeft. Denk aan Groningen, de toeslagenaffaire maar ook aan het stikstofdossier. Als premier word je daar verantwoordelijk voor gehouden. Dat achtervolgt hem, denk ik."

Op zoek naar nieuw talent

Brink is niet zo bang dat er geen geschikte opvolger voor Rutte wordt gevonden. "In een bestuurderspartij als de VVD heb je altijd goede mensen klaar staan."

Die mening is Erik Ziengs ook toegedaan. Hij maakte van dichtbij de kabinetten Rutte 1, 2 en 3 mee als Tweede Kamerlid en is tegenwoordig nog bezig als een soort 'scout' voor politiek talent in Drenthe. "Samen met regiovoorzitter René Laan benader ik Drenten die voor de VVD in de Kamer zouden kunnen komen."

'Minder Randstedelijk'

Goede Drentse kandidaten zouden mogelijk kunnen bijdragen aan een partijbeleid dat meer op de regio is gericht, denkt Ziengs. "Er is een indruk ontstaan dat we te maken hebben met Randstedelijk denken binnen onze fractie. Het is daarom goed om bij de volgende landelijke verkiezingen goede regiokandidaten te hebben."

Henk Brink hoopt dat de partij waar hij al 42 jaar lid van is, meer oog gaat hebben voor 'de regio'. "Dat heb ik de laatste jaren gemist." Het maakte dat Brink soms 'wel eens een wenkbrauw optrok' als hij keek naar de landelijke houding van zijn partij. "Ik heb nooit met de gedachte gespeeld om naar een andere partij over te stappen", zegt hij. "Maar ik vind het wel belangrijk dat we de komende jaren onze liberale waarden borgen."

Landsbelang

Wie de kroonprins of -prinses wordt binnen de VVD, is nog maar de vraag. "Ik denk dat het lastig zal zijn om je zo te presenteren", zegt Meeuwissen. "Het loopt ook vaak niet goed af binnen de politiek, als je als kroonprins binnenkomt."