Drie jaar na kritisch rapport: provincie weet nog altijd niet wat landbouwsubsidies opleveren

Het blijft zoeken naar duurzaamheid in het Drentse landbouwbeleid. Dat constateert de Noordelijke Rekenkamer in een terugblik op een eerder onderzoek uit 2020 naar het landbouwbeleid.

Van de acht aanbevelingen die er destijds aan de Drentse provincie zijn gedaan, zijn er zeven die gering doorwerken in huidige beleid. Alleen de aanbeveling over de informatiebehoefte van Provinciale Staten is daadwerkelijk doorgevoerd volgens de Rekenkamer.

In het onderzoek uit 2020 keek de Noordelijke Rekenkamer naar het Drentse landbouwbeleid en dan met name naar het verduurzamen van de landbouw tussen 2012 en 2018. Hieruit kwamen acht aanbevelingen naar voren. De Rekenkamer heeft gekeken in hoeverre die aanbevelingen zijn opgevolgd en geeft er vier scores aan: geringe doorwerking, beperkte doorwerking, gedeeltelijke doorwerking en doorwerking.

Geen zicht op effect

Van de acht zijn er zeven aanbevelingen die nog maar gering doorwerken. Zo heeft het provinciebestuur, Gedeputeerde Staten, nog niet uitgewerkt waar zij willen zijn met duurzame landbouw in het jaar 2030. Ook is er nog steeds geen overzicht van gesubsidieerde projecten en in hoeverre die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Hierdoor is er geen zicht op het maatschappelijke effect van deze bijdragen, zegt de Rekenkamer.

Dat de provincie nog niet een duidelijk beleid heeft uitgestippeld, heeft ook te maken met de stikstofcrisis, schrijft de Rekenkamer. Het opstellen van een Provinciaal Programma Landelijk Gebied is een eerste stap in de richting.

Extra aanbevelingen

In de terugblik komt de Noordelijke Rekenkamer met nog eens extra aanbevelingen. Zo wordt Gedeputeerde Staten aanbevolen om 'constructieve en doelgerichte samenwerkingsverbanden te organiseren die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame landbouw'.

Ook wordt Gedeputeerde Staten geadviseerd 'om te analyseren welke beleidsinstrumenten het meest geschikt zijn om bepaalde duurzaamheidsdoelen in de landbouw te bereiken', schrijft de Rekenkamer.

Reactie provincie

Gedeputeerde Staten zeggen de nieuwe aanbevelingen over te nemen. De analyse van de rekenkamer over de doorwerking van de acht aanbevelingen uit het oorspronkelijke onderzoek neemt het provinciebestuur ter kennisgeving aan. Zo zegt Gedeputeerde Staten bezig te zijn 'om het overzicht van projecten te verbeteren om tot een compleet overzicht te komen en hoe wij kunnen bijdragen aan kennisdeling'.