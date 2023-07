Bijna 70 woningen op plek Trianthaschool en wijkhart Bargeres

Op=Op-winkel

De gemeente Emmen kan niet aangeven of dit de bedachte plek is voor de nieuwbouw. "We zijn met de eigenaar in gesprek over de toekomstige mogelijkheden die passen in de totale herontwikkeling", aldus een woordvoerder. Qua oplevering bestaat er wel enige duidelijkheid over dit project: uiterlijk 2030.