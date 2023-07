Onderzoek bij universiteiten Utrecht en Wageningen naar doodgeschoten wolf

Uitslag over twee weken

Gewoonlijk worden de resultaten van de onderzoeken na enkele maanden bekendgemaakt, maar omdat het hier om een bijzonder geval gaat, zullen de uitslagen er over ongeveer twee weken wel zijn, verwacht BIJ12, het bureau dat wolvenzaken voor de provincies afhandelt. Voor het DNA-onderzoek zijn (speeksel)monsters van het gedode dier genomen. Onderzoek op het DNA wijst uit of het een mannetje of een vrouwtje was.

Ook kan vastgesteld worden waar de wolf vandaan is gekomen. Dat is mogelijk, omdat van alle wolven die ooit zijn opgedoken in Europa een DNA-profiel wordt bijgehouden door het CEwolf-consortium. CEwolf staat voor Centraal-Europese wolvenpopulatie en strekt zich uit over West-Polen, Duitsland, Denemarken en de Benelux.

Roedel

De wolf in Wapse heeft DNA van een vader en een moeder en zo kan bepaald worden of het een voor Nederland nieuw dier was of een nakomeling uit een bekend wolvenpaar. Vermoedelijk hoorde de doodgeschoten wolf bij de roedel in het Drents-Friese Wold, aangezien Wapse daar niet ver vandaan ligt. De provincie Drenthe kan ook voor dit onderzoek om spoed vragen, maar het is nog niet bekend of dat ook is gebeurd.