Burgemeester staat achter beslissing doodschieten wolf: 'Eén van de moeilijkste beslissingen'

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld staat, ondanks meerdere aangiften aan zijn adres, nog steeds achter zijn beslissing om gisteren in Wapse een wolf dood te laten schieten. Een makkelijk besluit was het niet. "Als je het terug moet voeren op je hele carrière, denk ik dat dit één van de moeilijkste beslissingen is geweest."

In ieder geval twee organisaties, Faunabescherming en Animal Rights, doen aangifte tegen het besluit van de burgemeester. Maar hoe kwam hij gisteren tot het besluit de wolf te laten schieten nadat het dier een schapenhouder beet? De burgemeester doet zijn verhaal.

Zondag 9 juli, 7:30 uur

Rond half acht 's ochtends gaat de telefoon bij Rikus Jager. "Met de mededeling dat er mensen waren aangevallen door een wolf. Dat was het. 'En er is hier wel iemand die eventueel maatregelen kan nemen om te zorgen dat de wolf inslaapt.' Daarvan heb ik toen gezegd: nee. We gaan eerst even rustig overleggen om te kijken wat er precies aan de hand is en ik wil een beeld hebben van wat er speelt. En ik ga de locoburgemeester bellen, omdat dat degene was die dienst had."

Naast locoburgemeester Henk Doeven belt hij ook de politie. "Om te horen wat er nou wel of niet aan de hand is. Want dat is wel belangrijk om te weten." Ook gaat Jager na wie hij allemaal nodig heeft om tot een 'verantwoorde beslissing' te komen. "Dat is dan de volgorde der dingen."

Op het vroege tijdstip blijkt het lastig om contact te krijgen met andere instanties. "Er wordt dan wel nagedacht en geprobeerd contact te leggen met de provincie. Maar niet iedereen is op zondagochtend tussen zeven en acht uur bereikbaar. Dat hebben we wel een aantal keren met de telefoon gemerkt: dat we ergens bot vangen. Je moet dan wel een beslissing nemen, want er zit een wolf binnen een wolvenraster. Het kan op dat moment geen kant op?"

8:15-8:30 uur

Het moment waarop de beslissing wordt genomen om de wolf dood te schieten, valt tussen kwart over acht en half negen. "Wat vanaf het begin af aan gespeeld heeft, is de veiligheid voor mensen in de directe omgeving. Maar ook in de grotere omgeving. En wat gaat de wolf doen op moment als ie losgelaten wordt?"

Op het moment dat de burgemeester de beslissing neemt, is de gebeten man al onderweg naar het ziekenhuis. Voordat de beslissing definitief valt, gaan Jager en het team in gesprek met getuigen. "Wat is hun oordeel? Hoe kijken mensen er tegenaan? Wat waren de omstandigheden? Je moet heel veel halen uit de getuigenverklaringen. Die waren emotioneel aan de ene kant, en aan de andere kant ook wel behoorlijk objectief. Uiteindelijk is er een beslissing genomen om toch de wolf op dat moment af te schieten."

Na de aanval op de schapenhouder zat de wolf onder de zonnepanelen. De vraag of het dier op dat moment nog een gevaar was, durft Jager niet te zeggen. "Daar waren we niet bij en dat hebben we niet direct kunnen constateren. De wolf heeft gebeten op enig moment en daarna heeft zich er nog het een en ander afgespeeld. Hoe lang het heeft geduurd voordat de wolf uiteindelijk is gaan liggen en tot rust kwam durf ik niet te zeggen."