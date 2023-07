Geen wolvenprotocol in ziekenhuizen: 'Behandelen als een beet van een grote hond'

Nog niet eerder werd in Nederland iemand aangevallen door een wolf. Voor ziekenhuizen is het dan ook een unieke situatie als een slachtoffer met een wolvenbeet binnenkomt. Zondag raakte een hobbyboer uit Wapse gewond toen hij een wolf probeerde weg te jagen nadat het dier zijn schapen aanviel. Uiteindelijk werd de man door de wolf gegrepen in zijn arm.

Niet in beton gegoten

Want wat is het protocol in het ziekenhuis zodra iemand verwondingen heeft door een wolf? Die vraag legden we voor aan het Isala Ziekenhuis in Meppel en Zwolle en aan Treant Zorggroep met ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. "Er ligt geen speciaal protocol voor een beet van elk type dier, of zelfs mens", zo laat een woordvoerder van Isala weten. "Bij alle beten is overdracht van micro-organismen iets wat onderzocht wordt en zo nodig behandeld wordt. Mogelijk moet er ook gehecht of meer chirurgisch behandeld worden."