MS-patiënt hoort cel eisen voor verkrachting in Smilde

Tegen een 52-jarige man uit Smilde heeft het Openbaar Ministerie twee jaar gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk, geëist voor het verkrachten van een dakloze vrouw die hij in huis had genomen.

Ook heeft hij de vrouw mishandeld door haar op de grond te duwen en hardhandig vast te houden bij haar polsen en armen.

Rolstoel

De Smildeger lijdt al twaalf jaar aan multiple sclerose (MS) en zit in een rolstoel. Een psycholoog en de reclassering adviseren de rechtbank de man te laten opnemen in een instelling voor begeleid wonen. Dat vanwege zijn drank- en drugsverslaving, waarvoor hij behandeld moet worden, en omdat hij zichzelf niet meer goed kan verzorgen.

In augustus vorig jaar kreeg hij ruzie met de vrouw die al een jaar bij hem woonde, in zijn toenmalige appartement in Smilde. Zij hielp hem in huis en verder dronken ze veel samen. Op de avond van 16 augustus hadden de twee allebei een halve liter berenburg op toen ze het met elkaar aan de stok kregen. Waarover werd niet duidelijk.

48 blauwe plekken

De vrouw verklaarde de volgende dag bij de politie dat de man haar sloeg en vanuit zijn rolstoel op de grond trok, waardoor ze viel. Toen liet hij zich op haar vallen en verkrachtte haar. De vrouw schreeuwde en verzette zich, maar dat hielp niet.

Ze raakte naar eigen zeggen bewusteloos en toen ze de volgende ochtend bijkwam, was de man weg en belde ze 112. In het ziekenhuis werden 48 blauwe plekken gevonden en ook letsel aan haar vagina. "Die blauwe plekken had ze, omdat ze vaak viel als ze dronken was", zei de Smildeger. De vrouw vertelde zelf ook dat dat regelmatig gebeurde, maar dat verklaarde niet alle bloeduitstortingen zei de arts die haar heeft onderzocht.

'Angst in de ogen'

De Smildeger werd 17 augustus opgepakt en zit sindsdien vast. Hij heeft de verkrachting bekend en zei in de rechtszaal dat hij veel spijt heeft. "Ik zag de angst in haar ogen. Dit had nooit moeten gebeuren."

Volgens de psycholoog die hem onderzocht, is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Behalve zijn verslavingen, de man was vrijwel altijd dronken, is hij ook geobsedeerd door seks en porno en moet hij ook daarvoor behandeld worden, vindt de officier.

De man moet begeleid gaan wonen in een zorginstelling in Leeuwarden. Omdat daar deze week nog plek is, bepaalde de rechtbank dat de ernstig zieke man vrijdag onder voorwaarden vrijkomt, zodat hij in afwachting van de uitspraak naar die instelling kan.