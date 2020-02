Celstraf voor aanrijding voor shishalounge in Emmen

De aanrijding gebeurde in de Hoofdstraat in Emmen (foto: Google Streetview)

Een 25-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor het steken en aanrijden van een plaatsgenoot voor een shishalounge in hun woonplaats. Tegen hem was zeven jaar cel geëist.

Op 22 juni vorig jaar bleef het 29-jarige slachtoffer zwaargewond achter, nadat op de voorruit van de bestelauto van de dader belandde. Hij had onder meer breuken in zijn gezicht. Een ruzie eerder die nacht in een waterpijpcafé aan de Hoofdstraat was de oorzaak van het geweld.

Lagere straf dan geëist

De oudste Emmenaar zou de jongste binnen hebben geïntimideerd en geslagen. Nadat ze eruit werden gezet, ging de ruzie buiten verder. Ook een vriend van de jongste Emmenaar raakte erbij betrokken. Volgens de twee probeerde het latere slachtoffer hen te slaan.

Voor de 25-jarige Emmenaar was dat reden om hem met een mes in de bovenarm te steken. Daarna vluchtten de vrienden de bestelbus in en gaf de Emmenaar gas. Het Openbaar Ministerie eiste zeven jaar cel, omdat het de steekpartij zag als een poging tot doodslag en de bewuste aanrijding als een poging tot moord.

Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat de man van tevoren had gepland om het slachtoffer aan te rijden. De Emmenaar zei zelf ook dat het gebeurde tijdens een woede-uitbarsting. Zij vindt daarom niet poging moord, maar poging tot doodslag bewezen. Het steken ziet de rechtbank als een poging tot zware mishandeling. Daardoor valt de straft lager uit.

Vriend ook veroordeeld

De vriend van de jongste Emmenaar, een 25-jarige man uit Dordrecht, is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het medeplegen van de poging tot doodslag. Hij zat als bijrijder in de bestelbus en riep in the heat of the moment tegen zijn vriend dat hij het slachtoffer moest aanrijden. Zijn straf is gelijk aan de eis.

De rechtbank spreekt van 'excessief geweld' en neemt het vooral de bestuurder kwalijk dat het slachtoffer weerloos op straat is achtergebleven

