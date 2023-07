Enexis bouwt voor tien miljoen euro nieuw regiokantoor in Emmen

Energiebedrijf Enexis gaat voor tien miljoen euro een nieuw regiokantoor bouwen aan de Michel Ardanstraat in Emmen. Volgens de energiereus voldoet het huidige pand aan de Tweede Bokslootweg niet langer aan de moderne eisen. Het nieuwe pand wordt in het derde kwartaal van 2024 opgeleverd. De huidige 365 medewerkers verhuizen allemaal mee.

Vanuit het huidige regiokantoor coördineert Enexis de werkzaamheden voor geheel Drenthe. Naast kantoren bestaat het complex uit een bedrijfsruimte inclusief magazijn. De locatie heeft een lange geschiedenis als uitvalsbasis voor energiebedrijven. In de tweede helft van de vorige eeuw vestigde Gasbedrijf Zuid-Oost Drenthe zich op deze locatie.

Later ging deze instantie op in het Energiebedrijf Groningen Drenthe (EGD), Essent en uiteindelijk Enexis. Vele Emmenaren zijn bekend met de bontgekleurde gasbol bij het pand, die sinds 2009 door het leven gaat als kunstwerk De Stip.

Het is dan ook weinig verrassend dat het pand behoorlijk op leeftijd is. "Op de toiletten tref je nog steeds de tegeltjes met het logo van het Gasbedrijf aan", aldus woordvoerder Cyriel Hamstra van Enexis. De locatie is verder onpraktisch en voldoet niet aan de eisen die komen kijken bij het moderne werken. Al sinds 2014 wordt al uitgekeken naar een nieuwe plek.

Centrale ligging

Naast Emmen werd er ook gekeken naar Nieuw-Amsterdam en Hoogeveen. Uiteindelijk viel de keuze toch op Emmen. "Hoogeveen kwam aanvankelijk in aanmerking vanwege de centrale ligging binnen Drenthe", aldus Hamstra. Het gunstige vestigingsklimaat, de logistieke voordelen die Emmen biedt en de historie met de stad gaven uiteindelijk toch de doorslag.

De nieuwe locatie bevindt zich op een deels braakliggend industrieterrein langs de Rondweg. Het nieuwe terrein beslaat anderhalve hectare. Het nieuwe complex inclusief magazijn beslaat straks in totaal vierduizend vierkante meter. "De nieuw plek is een uitstekende uitvalsbasis en zichtlocatie." Het nieuwe gebouw wordt bovendien ingericht naar de maatstaven van het nieuwe werken, aldus Hamstra.

Thuiswerken

Er komen bijvoorbeeld geen aparte kantoren, maar veel open ruimtes. Dat past bij het in zwang zijnde thuis- en flexwerken. Het pand wordt op die manier ook gebouwd op de groei. Want Enexis verwacht in de toekomst meer medewerkers nodig te hebben. Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden al begonnen.