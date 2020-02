Donkere straten in Zuid-Drenthe, maar hoe kan dat?

Het was gisteren in delen van Zuid-Drenthe en in Overijssel donker op straat door een storing bij Enexis. De veroorzaker van de duisternis: een defecte zender.

"De storing is zaterdagmiddag ontstaan in een zogenoemd TF-signaal", zegt woordvoerder Bob Winckels van de netbeheerder. TF staat voor een toonfrequent-signaal. Een TF-zender stuurt dit signaal naar wijken waar verschillende ontvangers staan. "Als er een signaal bij zo'n ontvanger binnen komt, dan gaat de straatverlichting aan of uit. Wat nu aan de hand is, is dat een van die zenders defect is, waardoor in delen van Drenthe en Overijssel de straatverlichting uit bleef."

Enexis probeerde het probleem te verhelpen door andere zenders het getroffen gebied te laten overnemen. "Dat is deels gelukt en deels ook niet", zegt Winckels. "Het signaal reikt niet ver genoeg. Wat we daarna hebben gedaan is dat we handmatig op die locaties het licht hebben aangezet."

Deze lampen blijven ook overdag branden. "We realiseren ons dat dit niet de meest duurzame oplossing is, maar we kijken nu vooral naar de veiligheid. Zodat we zeker weten dat de verlichting ook 's nachts aan is."

Wat nu?

De netbeheerder kijkt of de TF-zenders kunnen worden gerepareerd. "Daarvoor hebben we zelfs een monteur met expertise van een fabrikant uit Zwitserland laten overkomen, die ons gaat ondersteunen. We zijn ook bezig met het plaatsen van klokjes, zodat de lampjes overdag niet onnodig aanblijven." Met die klokjes wordt de verlichting automatisch aan- en uitgeschakeld.

Volgens Winckels is Enexis ook bezig met een 'toekomstbestendig alternatief' voor TF-signalen: DALI-boxen. Dat zijn kleine kastjes die in transformatorhuisjes worden geplaatst, waarmee straatverlichting van een afstand preciezer kunnen worden aangezet. "We kijken of we de planning naar voren kunnen halen en ze op deze locaties kunnen gaan plaatsen, zodat we klaar zijn voor de toekomst."