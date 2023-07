Plan voor museum met digitale kunst in Biochron Emmen

Compleet virtuele en digitale werelden binnenstappen: het zou straks zomaar kunnen in Emmen. Kunstenaars Erik Knegt en Annir Sturing werken onder de noemer Museum MAM (Media Art Museum) aan een plan voor een museum waar enkel digitale kunst valt te bewonderen. De locatie hebben ze ook al voor ogen: de nog lege ruimte in het voormalige Biochron in het Rensenpark.

Knegt en Sturing zijn geen onbekenden in het Rensenpark. Zij bestierden er enkele jaren kunstgalerie MicksArt in het Biochron. De voormalige attractie van het Emmer dierenpark is echter gesloopt en wordt nu verbouwd tot het nieuwe onderkomen voor Centrum Beeldende Kunst (CBK). Het CBK, dat zich nu nog in de voormalige melkfabriek in Noordbarge bevindt, beslaat straks de helft van de nieuwe ruimte.

Knegt en Sturing namen vanwege deze plannen drie jaar geleden de wijk naar een bedrijfsloods op industrieterrein Bargermeer. De twee werken nu aan een 'comeback' op de vertrouwde stek. Ze hebben namelijk een plan uitgedokterd voor de nog resterende 1100 vierkante meter in het voormalige Biochron: media art.

15 bij 6 meter

Knegt: "Op wanden, vloer en muren worden digitale kunstwerken vertoond dankzij ledpanels die oplopen tot een formaat van 15 bij 6 meter." Een bezoeker stapt daarmee als het ware een kunstwerk in. "Een hele ervaring", aldus Knegt.

Een inspiratiebron voor museum MAM zijn soortgelijke musea die ze bezocht hebben in onder meer Nederland, Tokyo en Taipei. Bewegende beelden in combinatie met geluid dompelen bezoekers daar volledig onder in wonderlijke werelden.