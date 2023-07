Woningcorporatie Woonborg eist miljoenen van gemeente Noordenveld

Vandaag werden de eerste 31 versterkte en gerenoveerde woningen aan Den Dam en Dorth opgeleverd. Uiteindelijk moeten er in totaal vierhonderd woningen worden aangepakt. Honderd huizen hebben ernstige schade. De schades ontstonden in 2018 na werkzaamheden aan het riool. "Het heeft even geduurd", weet Woonborg-directeur Esther Borstlap. "Wij hadden helaas niet sneller gekund. We moesten goed onderzoek doen en onze bewoners een veilig onderkomen bieden."