Teler én omwonenden tevreden na uitspraak over lelieveld Boterveen

Bollenteler Joling uit Dwingeloo is blij dat hij na een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden weer vier soorten gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken op zijn lelieveld in Boterveen. Omwonenden van de akker zijn ook tevreden met het oordeel van de rechter, omdat het gootste deel van de bestrijdingsmiddelen verboden blijft.

De lelieteler vreesde voor een grote schadepost nadat de rechtbank in Assen het spuiten van bestrijdingsmiddelen vorige maand verbood. Na de uitspraak van het hof is het bedrijf weer wat optimistischer. Al zijn er nog wel veel vragen over het oordeel van de raadsheer.

'Schade beperken'

Mede-eigenaar Albert Joling, van de gelijknamige maatschap, vindt het nog steeds merkwaardig dat het spuiten van de meeste middelen de rest van het jaar verboden blijft. "We houden ons aan alle regels rondom de gewasbeschermingsmiddelen en we vertrouwen op de instanties. Als je dan alsnog een verbod krijgt, dan valt gewoon het fundament onder je bedrijf weg", zegt Joling vertwijfeld.

Toch is de bollenteler voor nu tevreden met de uitspraak, waardoor hij twee middelen tegen onkruid, een anti-schimmelmiddel en een virusbestrijder weer mag gebruiken. "Die vier zijn wel het minimale wat we nodig hebben voor de gewassen. Daarmee kunnen we in ieder geval weer aan de slag, om zo de schade zoveel mogelijk te beperken", vertelt Joling.

Joling is vooral benieuwd waarom het gerechtshof heeft besloten om het viertal middelen wel toe te staan, maar de overige niet. Terwijl die middelen bij wet wel zijn toegestaan.

Veel vragen bij omwonenden

Ondertussen zijn de omwonenden blij dat de teler alle andere toegestane middelen dit jaar niet meer mag gebruiken. Zij vrezen dat het spuiten van de gewasbeschermers zeer schadelijk is voor hun gezondheid en spanden daarom met succes een rechtszaak aan. Dat het verbod nu wat wordt afgeslankt, maakt de stemming er onder de omwonenden niet minder op.

"Het grootste deel van de middelen blijft verboden", jubelt bezwaarmaker Jonna Vernes. "We lazen eerst dat het vonnis van de rechtbank in Assen wordt vernietigd, dus toen waren we wel even in rep en roer. Maar later zagen we dat er nog maar vier middelen worden toegestaan en daar zijn we blij mee."