Armeense collectie in Drents Museum: 'Het is om je vingers bij af te likken'

Armenië is een bergachtig land in de Zuidelijke Kaukasus. Geografisch gezien behoort het land tot Azië, het grenst aan Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije. In culturele en historische zin beschouwt het zich als een deel van Europa.

De hoofdstad van Armenië is Yerevan, hier woont ongeveer een derde van de drie miljoen inwoners van het land. Armenië heeft een oppervlakte van ongeveer 30.000 vierkante kilometers. Het is daarmee qua omvang de vergelijken met België. Dit is een schril contrast met het historische koninkrijk Groot Armenië, dat op zijn hoogtepunt honderdduizenden kilometers besloeg en zich uitstrekte van de Kaspische tot de Middellandse Zee.

160 objecten

De archeologisch tentoonstelling die de naam In de ban van de Ararat draagt, gaat over de lange en rijke geschiedenis van het land. Er komen ruim 160 objecten naar Assen, de oudste objecten zijn een half miljoen jaar oud. Archeoloog Wijnand van der Sanden van het Drents Museum is erg onder de indruk van het History Museum of Armenia in Yerevan: "Het grootste deel van de objecten komt hier vandaan. Ze hebben een geweldige collectie archeologie, echt om je vingers bij af te likken."

Zilveren beker

Een van de meest bijzondere objecten die naar Assen komt, is een zilveren beker van ongeveer dertien centimeter hoog. Van der Sanden noemt het voorwerp 'uitzonderlijk': "Hij wordt gedateerd rond 2000 voor Christus. Dat is de tijd dat er bij ons in Nederland klokbekers werden gemaakt en dit is natuurlijk een object van een heel andere orde. Onze klokbekers zijn abstract versierd en hier staan echte figuratieve scenes op die een verhaal vertellen."

Het Drents Museum reist tot zaterdag door Armenië. Van der Sanden: "Ik denk dat we deze week een goed beeld van krijgen van het land. We zullen oude kerken en kloosters bezoeken, maar ook naar belangrijke archeologische vindplaatsen gaan zoals Karashamb en Areni."

De tentoonstelling In de ban van de Ararat is vanaf 12 april te zien in het Drents Museum in Assen.