Officieren en politiemensen niet vervolgd in zaak Gees

De officieren van justitie en de politieagenten die fouten maakten bij het onderzoek naar de gewelddadige woningoverval in Gees, worden niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vandaag bepaald.

De Belgische Fidan J., één van de verdachten van de overval waarbij Koert Elders om het leven kwam, deed aangifte tegen twee officieren en drie politieagenten. Er was sprake van valsheid in geschrifte, omdat een voormalig aanklaagster van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland een verklaring van een getuige in het dossier stopte, terwijl ze wist er dat er fouten in zaten. De tweede officier en de drie politieagenten waren hierbij betrokken.

Door deze handelswijze voelde de rechtbank in Assen zich misleid. Verdachte Fidan J. ging hierdoor vrijuit omdat hij geen eerlijk proces zou hebben gehad. Zijn zaak moet opnieuw worden gedaan bij de rechtbank. Drie andere verdachten zijn in hoger beroep wel veroordeeld en kregen celstraffen tot dertien jaar.

Vervolging niet nodig

De Rijksrecherche onderzocht afgelopen jaar de rol van de twee officieren en de agenten en kwam tot de conclusie dat ze fouten hebben gemaakt. Strafvervolging vond ze echter niet nodig. Het 'kamp' van Fidan J. was het niet eens met deze beslissing en klaagde erover bij het gerechtshof in Amsterdam.

Het gerechtshof heeft nu bepaald dat 'niet te verwachten valt' dat de onjuistheden in het dossier tot een strafrechtelijke vervolging kunnen leiden. Een belangrijk argument voor het gerechtshof in Amsterdam is dat het gerechtshof in Leeuwarden in juli vorig jaar oordeelde dat uit niets 'een poging tot misleiding van de rechter' is gebleken.

Tegen de beslissing van het gerechtshof Amsterdam is geen hoger beroep mogelijk.

Lees ook: