Cybercrimineel (20) uit Eelderwolde blijft langer vastzitten

De man werd in december vorig jaar al veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. Toen kreeg hij een celstraf van vier jaar opgelegd, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Omdat de man in voorarrest al een groot deel van zijn onvoorwaardelijke straf had uitgezeten, kreeg hij begin dit jaar meer vrijheden. Hij wordt er nu van verdacht dat hij in vrijheid is doorgegaan met het plegen van dezelfde strafbare feiten.