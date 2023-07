Baasje Renzo vindt het 'absurd' dat Assen doorgaat met procederen om vergoeding bewaarkosten

Hondeneigenaar Paul Rook vindt het absurd dat de burgemeester van Assen per se alle bewaarkosten van zijn Rottweiler Renzo op hem wil verhalen, terwijl zijn hond gebroken en uitgemergeld terugkeerde uit de gemeentelijke hondenbewaarplaats. Dat zei hij vandaag voor de Raad van State.

Als het aan burgemeester Marco Out ligt, moet Rook alsnog 4.600 euro betalen voor de opslag en bewaring van Renzo, die sinds 2016 bij een drietal bijtincidenten was betrokken. Na het laatste incident pakte de Asser hondenmepper Renzo op en plaatste de Rottweiler in augustus 2018 in een hondenhok.

De burgemeester wilde aanvankelijk niet dat de hond ooit nog naar de familie Rook terugkeerde. Maar uiteindelijk, mede onder druk van een rechterlijke uitspraak, keerde Renzo op 24 mei 2019 terug naar zijn baasje. Dat kon nadat Rook onder meer had toegezegd de hond definitief te castreren.

Uitgemergeld

"Maar ik kreeg een gebroken hond terug, Hij was uitgemergeld, had een slechte huid en slechte tanden. Hij is tijdens zijn bewaring niet één keer uitgelaten. Sinds hij terug is gaat het weer wat beter. Mede omdat hij weer in de liefdevolle omgeving van ons gezin is. Hij is elf jaar oud nu, maar is niet meer de hond die hij eerst was", zegt Rook tijdens de zitting.

Die draaide eigenlijk alleen nog maar om de vraag of de burgemeester de volledige bewaar- en verzorgingskosten van Renzo op Rook mag verhalen. De Groningse bestuursrechter vond dat wat al te gortig, omdat de burgemeester begin 2019 niet met Rook over een oplossing wilde praten, terwijl hondeneigenaar daartoe wel bereid was. Om die reden kortte de bestuursrechter de bewaarrekening met 1.300 euro. Dat pikte de burgemeester niet, die per se om principiële redenen het volledige bedrag van Rook wil hebben en daarom in hoger beroep naar de Raad van State stapte.

Deal sprong af

Rook vindt het absurd dat de burgemeester om een dergelijk bedrag naar 's lands hoogste bestuursrechter stapt. "Dit hele gedoe heeft mij al 50.000 euro aan proces- en andere bedragen gekost. Nog bij de Groningse rechter was de gemeente bereid een deal te sluiten en de kosten te delen, maar na overleg met B&W sprong de deal alsnog af."

Daarop merkte rechter en staatsraad Joop Drop op dat de burgemeester er blijkbaar nogal geharnast in zit. Rook tekende nog aan dat het hondenbeleid in de gemeente Assen als gevolg van een "overijverige" boa meedogenloos en keihard is. "Ik heb heel veel reacties van andere Assenaren met honden gehad. Zij hadden vaak het geld niet om tegen de inbeslagnames te protesteren. Het is nergens zo erg als in Assen."

