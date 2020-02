OM: Ruiner moet cel in voor ernstig bedreigen ex-vriendin

Behalve het voorval met het mes, nam de man ook een filmpje op, waarin hij dreigde de vrouw de strot door te snijden en ook zichzelf wat aan te doen. Dat filmpje - opgenomen terwijl hij op een treinspoor stond verstuurde hij naar zijn begeleider bij de reclassering.

De officier van justitie wil dat de man naast zijn celstraf behandeld wordt voor zijn drankverslaving en dat het contact en straatverbod, dat hij nu al heeft, met drie jaar worden verlengd.

Frustratie

De relatie van het stel, dat in Hoogeveen woonde, werd eind 2018 na zo'n 2,5 jaar verbroken. Volgens de verdachte weigerde zijn ex zijn spullen terug te geven en driegde ze dat hij hun dochtertje van een paar maanden oud nooit meer te zien kreeg.

"Het was allemaal frustratie", vertelde de man over de dreigementen. Ook gaf hij toe dat hij een klok en een streng met lampjes van de vrouw had vernield. Volgens hem maakte ze er een puinhoop van thuis en wilde zij verhuizen, waardoor hij veel stress kreeg. Hij kreeg last van oorsuizen en paniekaanvallen, legde hij uit. "Als zij gewoon mijn spullen had teruggegeven was dit nooit gebeurd."

'Niet meer samenwonen'

In totaal heeft de Ruiner 87 dagen vastgezeten en sindsdien is hij voorwaardelijk vrij met een enkelband. Hij wordt inmiddels behandeld en drinkt niet meer. Als het aan de officier ligt hoeft hij niet meer terug de cel in als hij zich aan alle voorwaarden houdt. Daarom is het onvoorwaardelijke gedeelte van zijn celstraf gelijk aan het voorarrest.

De man is tien jaar geleden ook veroordeeld voor geweld in een relatie. Voor de toekomst beloofde hij beterschap. Hij heeft inmiddels een nieuwe vriendin. "Ik ga voorkomen dat het weer misgaat door niet meer samen te gaan wonen. Dat doe ik nooit weer. Daar ben ik niet geschikt voor."

Uitspraak: 25 februari.