Twee aangiftes tegen doodschieten wolf in Wapse

Het Openbaar Ministerie heeft twee aangiftes binnen over het doodschieten van een jonge mannetjeswolf in Wapse, afgelopen zondag. Het OM wil niet zeggen van wie die aangiftes zijn, maar dierenrechtenorganisaties Faunabescherming en Animal Rights kondigden eerder deze week aan dat zij naar de politie zouden stappen.

Het OM gaat de aangiftes nu bestuderen, zegt een woordvoerster, en besluit daarna of er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld gaat worden tegen bijvoorbeeld burgemeester Rikus Jager van Westerveld, waar Wapse bij hoort. Hij gaf opdracht om de wolf dood te schieten.

Of tegen de schapenboer die gebeten werd door de wolf, omdat hij volgens de organisaties het dier zou hebben opgejaagd en geen gelegenheid gaf om te ontsnappen.

Viel de wolf aan, of verdedigde hij zich?

Een wolf is in Europa beschermd en mag niet verstoord, verjaagd of gedood worden, tenzij het dier een mens aanvalt en zo de openbare veiligheid in gevaar brengt. Volgens de dierenrechtenorganisaties en verschillende wolvendeskundigen viel de wolf in Wapse niet aan. Het dier verdedigde zich omdat hij in het nauw gedreven was en "dat zou elk ander dier, bijvoorbeeld een hond, ook doen", aldus ecoloog Erwin van Maanen.

De politie in Drenthe is volgens een woordvoerder klaar met het onderzoek naar wat er is gebeurd. Er zijn getuigenverklaringen opgenomen en er is een zogenoemde melding geweldsaanwending, namelijk het gebruik van een vuurwapen, gedaan.