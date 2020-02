Kuipers: 'Ik was niet echt een baas, we beslisten samen'

Henk Kuipers in de rechtbank in Groningen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Kuipers was niet echt de baas binnen de motorclub No Surrender, hij was slechts voorzitter. Dit zei de man vandaag tegen de rechters. "Ik besliste niet alleen, we beslisten met z'n allen".

De rechtbank probeerde helderheid te krijgen over hoe de organisatie binnen de inmiddels verboden club eruit heeft gezien. Het Openbaar Ministerie verwijt de man dat hij leiding gaf aan een criminele organisatie.

Voetbalbond

Kuipers vergeleek de motorclub met het leger en de voetbalbond KNVB. Maar dan anders. "Wij vergaderden over motorritjes en feesten". No Surrender werd in februari 2013 door Klaas Otto opgericht.

Een jaar later stapte Kuipers over van Satudarah naar No Surrender. Hij nam een tiental leden mee. Otto was op dat moment Generaal binnen No Surrender.

In 2016 trad Otto terug binnen de club. Het verwijt was dat hij veel alleen besliste. De club raakte toen enigszins stuurloos. Kuipers werd na Otto bestuursvoorzitter.

'De zaak is opgeklopt'

Het OM verwijt Kuipers, Otto en drie andere oud-bestuursleden van een reeks aan geweldsfeiten zoals diefstal met geweld, bedreiging en het leiding geven aan een criminele organisatie.

Kuipers ontkent grotendeels. Het OM heeft de zaak vreselijk opgeblazen, zei de oud-captain op zitting. "Het OM heeft de zaak in de pers opgeklopt tot een megazaak tegen mij en we gaan er in vier uurtje doorheen. Wat nou megazaak".

De zaak wordt vijf maart hervat. Mits Kuipers niet op de operatietafel ligt of net heeft gelegen. Dan wordt op medische gronden opnieuw uitgesteld.