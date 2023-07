Onderzoek naar overleden persoon in huis Meppel gaat vandaag verder

De politie heeft gisteravond rond 18.30 uur een overleden persoon gevonden in een woning aan de Woldstraat in Meppel. De straat is daarop afgezet.

Een forensisch team heeft in de avond al uitgebreid onderzoek gedaan in en rondom de woning. Een politiewoordvoerder laat weten dat dit onderzoek er vooral op gericht is om de doodsoorzaak van het slachtoffer te achterhalen en een eventueel misdrijf uit te sluiten. Wat er precies is gebeurd, is dus nog niet bekend. Het onderzoek in de Woldstraat gaat vandaag verder.