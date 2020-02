Ophokplicht voor pluimveebedrijven vanwege vogelgriepdreiging

Reden voor de ophokplicht is dat het virus recentelijk westelijker is aangetroffen. (foto: Pixabay)

Vanaf 00.00 uur vannacht geldt in heel Nederland een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven. Reden voor de ophokplicht is dat de vogelgriep recentelijk in Bretzfeld, zuidelijk Duitsland, is aangetroffen.

"Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen, is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is", schrijft het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Over vier weken wordt gekeken of de dreiging voldoende is afgenomen.