'Door de radio letten we niet op de weg en opeens was het te laat'

De man was op 12 december 2018 met een destijds 15-jarige vriend vanuit Ruinen op weg naar Koekange. In een flauwe bocht op het Oosteinde botste de auto tegen een boom. Terwijl hij gewoon kon uitstappen en maar één blauwe plek had, raakte zijn vriend ernstig gewond. Hij moest met onder meer gebroken ribben, een gebroken borstbeen, twee beenbreuken, een gescheurde milt en longletsel naar het ziekenhuis.

Harder dan 80

Het slachtoffer vertelde de politie dat zijn 20-jarige vriend te hard reed en dat ze samen met de radio bezig waren, omdat ze op zoek waren naar een andere zender. "We letten niet op de weg en opeens was het te laat", aldus de tiener.

Uit onderzoek blijkt dat de auto geen technische mankementen had en dat het rustig weer was die middag. De kilometerteller stond na de klap tegen de boom stil op 110 kilometer per uur, terwijl het Oosteinde een 80 kilometerweg is. Of de bestuurder zo hard heeft gereden, staat volgens de politie niet vast, wel dat het harder dan 80 was.

Geen grip meer

Hij bekende in de rechtszaal wel dat hij iets te hard reed, maar zei dat hij niet aan de radio had gezeten. Volgens hem verloor hij de controle, omdat de weg nat en glad was. "Vlak voor een flauwe bocht voelde ik dat de auto iets weggleed. Ik stuurde bij om grip te krijgen, maar dat had geen zin. We reden recht op de boom af."

Van de auto bleef weinig over. "Het is een wonder dat uw vriend het heeft overleefd", aldus de officier. Zij gelooft de verklaring van het slachtoffer en vindt dat de man uit Ruinen 'aanmerkelijk onvoorzichtig' heeft gereden en de weg niet glad was.

De twee zijn nog steeds bevriend. Ook vertelde de Ruiner dat zijn vriend inmiddels goed is hersteld. Zelf doet hij voorzichtiger achter het stuur, vertelde hij in zijn laatste woord. "Ik heb ontdekt dat een ongeluk in een klein hoekje zit."

Uitspraak: 25 februari.