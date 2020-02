De dag van het alarmnummer: Wanneer bel je 112?

Het Europees alarmnummer mag alleen gebeld worden bij acute noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer iemand onwel wordt, bij een vechtpartij of wanneer je een ongeluk ziet gebeuren. "Bij twijfel kun je ook 112 bellen. Dan zullen wij hulp verlenen of verwijzen wij door naar het politienummer 0900 8844", legt de calamiteiten-coördinator uit.

Spanning

Het is volgens haar van groot belang dat het alarmnummer 112 weer wordt benoemd. "Er zijn nog steeds mensen die het vroegere nummer 0611 bellen", legt Petstra uit. Daarnaast is het voor sommige mensen ook spannend om het alarmnummer te bellen, zegt Marco Janssen, hoofd van de brandweercentralisten. "Je krijgt toch iemand van de politie, brandweer of ambulance aan de telefoon. Daar hangr spanning omheen. Maar bij twijfel moet je altijd bellen. Je wordt hier netjes ontvangen, de mensen staan je keurig te woord. De centralisten proberen dan het verhaal helder te krijgen om de juiste eenheden naar je toe te sturen."

Daarnaast bellen kinderen soms voor de grap 112. "Dat gebeurt vaak op zondagochtend of in de vakantie. Wij bellen dan terug en proberen de ouders te spreken. Dan leggen we de ouders uit wanneer ze het alarmnummer moeten bellen en wanneer ze dat juist niet mogen. Als papa bijvoorbeeld onderaan de trap ligt en niet meer antwoordt, dan is het wel van belang dat het kind 112 durft te bellen."

Stormmeldingen

Ook afgelopen weekend, tijdens storm Ciara, werd dat benadrukt. "Het is heel druk geweest", legt Petstra uit. "Ondanks dat we via onze sociale media de burger heel erg bewust proberen te maken wanneer je wel en wanneer je niet 112 moet bellen, wordt het alarmnummer nog erg vaak onterecht gebeld."

Volgens Janssen komen er dagelijks 300 telefoontjes bij de Noord Nederlandse Meldkamer binnen. "Tijdens de storm waren dat er wel duizenden. Dan bellen mensen als er een tak op de weg ligt die je eigenlijk met z'n tweeën wel weg kunt halen. We sturen tijdens zo'n storm onze eenheden naar echte noodgevallen. Als er bijvoorbeeld een boom is gevallen op een auto waar nog mensen inzitten. Daar moeten de brandweer en ambulance dan echt naar toe. Dat moeten we ook echt weten."

"Als we die minder belangrijke meldingen zoals de tak op de weg hier ook op de meldkamer binnenkrijgen, verstoort dat het proces", zegt Janssen. "Dan moeten we echt iemand erop zetten die die prioriteitsmeldingen oppakt en kijkt waar we heen moeten. Het is dus belangrijk voor de burger om te weten dat we alleen voor die prioriteitsmeldingen (prio 1) aan de slag gaan."