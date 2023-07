Publiek kan weer naar het Drukkerijmuseum Meppel: 'Dankzij hulp van ondernemers'

Anderhalve maand was de toekomst van het Drukkerijmuseum in Meppel onzeker. Maar vandaag werden dan toch opnieuw de deuren voor het publiek geopend. Groep vijf van de nabijgelegen basisschool krijgt de eer om als eerste weer naar binnen te gaan. Ze kunnen de heropening waarderen, blijkt uit de reacties: "Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Er zijn heel veel activiteiten", zegt een enthousiaste leerling. "Ik ben hier nog nooit geweest en ik wil ook niet dat het sluit", zegt haar klasgenootje.

"En ik ben blij dat het museum weer open is op dezelfde plek waar het ooit begon", vult bestuurslid Co Nagelkerke van het Drukkerijmuseum aan.

Het veertig jaar oude museum, vol met historische drukmachines, huist in een monumentaal pand in het centrum van Meppel. Om gestegen kosten het hoofd te kunnen bieden moest er 35.000 euro extra komen. Toen zowel de gemeente Meppel als de provincie niet wilden bijdragen, leek een sluiting nabij. "De moed zonk ons in de schoenen", blikt Nagelkerke terug.

Steun van ondernemers

Na gesprekken met de gemeente Meppel en de provincie ziet het bestuur toch weer perspectief. Dat komt ook omdat de Meppeler ondernemers het museum in het hart sloot. "De horeca en andere ondernemers hebben sponsoracties opgezet. Ook zijn er garanties afgegeven voor zo'n 20.000 euro", aldus Nagelkerke. "Met die garantstelling kunnen we in elk geval het eerste jaar weer door."

Met de zomervakantie voor de deur verwacht Van Ittersum dat er veel bezoekers richting het museum trekken. In september begint een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat veel ervaring heeft met onderzoeken naar musea, met het in kaart brengen van de (financiële) situatie van het museum. "Het gaat goed met ons, alleen op financieel gebied zijn er problemen. Als we dankzij dat onderzoek inzicht krijgen in het aantrekken van meer bezoekers en het aanboren van andere subsidiestromen, worden we weer toekomstbestendig."