Flinke vlam langs A28 bij De Wijk

Het weggepompte gas wordt afgefakkeld, verbrand dus. Volgens NAM-woordvoerder Kirsten Smit is de vlam op de toren 3 tot 4 meter hoog. "Normaal doen we bij gepland onderhoud een briefje uit, maar dit is een onverwacht mankement bij de fakkel zelf. Al het gas moet uit de leiding zodat we het veilig kunnen repareren."

Volgens Smit levert het geen onveilige situatie op, ook al zou het weer flink gaan waaien. "Er is een veiligheidszone rond de fakkel waarin geen bebouwing is. Het komt ook wel eens voor dat we een vlam van 10 meter hebben, maar ook dat is geen probleem."