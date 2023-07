Even voorstellen: dit is het nieuwe team dat Drenthe gaat besturen

Wat wilt u voor Drenthe betekenen?

Van Dijk: "Een van de speerpunten is dat we dichter bij de inwoners willen staan en meer samen willen doen. Niet vanaf de tekentafel, eerst vanaf de keukentafel. We willen luisteren naar de inwoners voordat je aan het werk gaat. En het vertrouwen in de overheid moet worden hersteld. Niet te veel kijken naar wat niet kan, maar wel kijken naar wat wel kan."

Otter: "Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren dat het prettig wonen, werken en recreëren is, in een aantrekkelijke woonomgeving."

Meeuwissen: "Ik wil Drenthe een stap verder brengen, niet door idealistische plannen over mensen uit te storten, maar door met mensen uit de praktijk naar de grote vraagstukken te kijken. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, klimaat en stikstof. En het blijft natuurlijk belangrijk dat er in Drenthe een boterham valt te verdienen."

Turenhout: "Mijn drijfveer om in de politiek te gaan is Drenthe nog socialer te maken en er voor de mensen te zijn die steeds vaker aan de kant staan. Elke Regio Telt (dat is een adviesrapport, red.), maar ook elke Drent telt! Bij alles wat we gaan doen, moeten we steeds denken: voor wie doen we het en wat betekent het voor de Drent? Ook de vragen: gebeurt het eerlijk en kan iedereen meekomen, zijn belangrijk. Soms moet je ongelijk investeren om mensen gelijke kansen te bieden, zoals bij het bestrijden van armoede in de Veenkoloniën."

Jumelet: "Mijn portefeuille gaat voor een groot deel over mobiliteit en bereikbaarheid en klimaat en energie. Wat mij betreft gaat het in die ene portefeuille erover dat iedereen meedoet en volop kansen krijgt. Je moet makkelijk naar werk en school kunnen gaan. Meedoen is ook belangrijk bij klimaat en energie. Haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn de kernwoorden. Vanaf dit jaar heb ik ook sport in mijn portefeuille. Ik verheug me op de vele mooie evenementen die Drenthe rijk is, met het EK Wielrennen in het najaar als hoogtepunt."

Nieuw is de term contactgedeputeerde. Dit betekent dat iedere gemeente contact houdt met de inwoners in enkele gemeenten. Hoe wilt u uw taak als contactgedeputeerde aanvliegen en wat weet u van de gemeenten waar u dat bent?

Van Dijk (gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze): "Het leek misschien logisch om Meppel en De Wolden aan mij te geven, daar ken ik heel veel mensen. Maar je moet wel oppassen dat je niet onderdeel wordt van het systeem 'oh hij is van hier dus hij zal het wel effe regelen.' Aa en Hunze en Borger-Odoorn ken ik al goed van de vakanties, want we gaan nooit ver weg."

Otter (gemeenten Westerveld en Midden-Drenthe): Ik weet nog niet zo heel veel van de gemeenten die ik in mijn portefeuille krijg. Ik zit natuurlijk wel in het gemeentelijke circuit, dus ik ken de bestuurders en burgemeesters. Op de fiets kom ik zondags vaak door Midden-Drenthe. Westerveld ken ik minder goed, maar ik weet dat het een hele groene gemeente is. We gaan kijken hoe we de functie als contactgedeputeerde aan gaan vliegen. In Emmen hebben we gebiedswethouders, dus daar heb ik al wel enigszins ervaring mee. Het doel is dat je als contactgedeputeerde wat frequenter in die gemeente bent en weet welke problematiek er speelt."

Meeuwissen (gemeenten Meppel, De Wolden, Hoogeveen): "Ik ben 12 jaar Statenlid geweest en heb in die rol al veel plekken in de provincie gezien. Ik sprak met gemeenten en coöperaties, dus ik denk dat ik al wel enige basiskennis heb. Daarnaast heb ik gewinkeld in Meppel en Hoogeveen: een prima manier om die steden te leren kennen!"

Turenhout (gemeenten Coevorden en Emmen): "Een gebied waar een grote sociale opgave zit en ik voel me daarom speciaal verbonden met deze streek. Ik heb al korte lijntjes met de wethouders daar en ik ga heel regelmatig het gebied in om met mensen te praten over wat er speelt en om dat mee terug te nemen naar het provinciehuis."

Jumelet (gemeenten Assen, Tynaarlo, Noordenveld): "Als contactgedeputeerde voor Noord-Drenthe, ben je de schakel tussen gemeente, organisaties en provincie. We willen als provincie nog zichtbaarder worden voor onze inwoners. De drie gemeenten waarvoor ik contactgedeputeerde ben, kunnen mij bereiken. Noord-Drenthe is een geweldig mooie streek en heel anders dan het gebied waar ik woon. Verder weet ik dat daar de gelukkigste inwoners van Nederland wonen. Ik ben benieuwd hoe dat komt."

Wat is uw favoriete plek van Drenthe?

Van Dijk: "Nergens beter als thuis", floept er meteen als eerste uit. "Na jarenlang in Meppel te hebben gewoond en nu in Ruinen, loop ik vaak met de hond op het Dwingelderveld. En bij het spookmeer op de Drents-Overijsselse grens, in het natuurgebied Wildenberg-Rabbinge."

Otter: "Wij fietsen altijd op zondagochtend door Orvelte. Daar hebben we vaak onze koffiepauze, dus dat is wel een hele mooie plek. Maar ik kan wel vijftig mooie plekjes bedenken. Drenthe is prachtig."

Meeuwissen: "Veenhuizen. Door de intrigerende geschiedenis van het gebied. Er is met de Koloniën van Weldadigheid getracht de leefsituatie van arme Nederlanders beter te maken. Dat is deels gelukt, maar op onderdelen juist ook niet. Die geschiedenis boeit mij enorm."

Turenhout: "Oudemolen, ik wandel daar altijd, prachtige route op een deel van het Pieterpad. Het Oudemolense Diepje is Drenthe en het Drentsche Aa-gebied pur sang."

Jumelet: "Dat is praktisch mijn achtertuin: het Bargerveen. Ik fiets er regelmatig en woon er natuurlijk heel dichtbij. Het is een prachtig natuurgebied."

Wat doet u om te ontspannen na een dag werken op het Provinciehuis?

Van Dijk: "Wandelen, fotograferen, vogels kijken en Pitch & Putt spelen. Dat laatste vind ik heel ontspannend. En ik ben sportschutter, ik schiet op kaartjes op schietbanen. Dan moet je wel rustig in je hoofd zijn, want anders raak je niks."

Otter: "Ik heb niet hele specifieke hobby's. Ik mag graag in huis een beetje prutsen en een beetje in de tuin klooien en klungelen. Ik maak ook graag dingetjes van hout. Ik ben geen houtkunstenaar, maar maak praktische dingen. Zoals tafeltjes. Alle tafeltjes die we thuis hebben staan, heb ik zelf gemaakt."

Meeuwissen: "Ik ben graag in de tuin. Onze tuin is best groot en vraagt nogal wat onderhoud. Maar na een lange dag op het provinciehuis, ga ik niet meer werken in de tuin. Dan ontspan ik en geniet ik van het weer."

Turenhout: "Ik wandel sowieso drie tot vier keer per week: wandelen is 's ochtends vroeg en s'avonds een manier om m'n hoofd leeg te maken. En aan het eind van m'n dag naar m'n dochter, die heeft een kind van 1,5 jaar en een nieuwe op komst. Genieten van het opgroeiende spul dat de wereld aan het ontdekken is. Als oma besef je ook hoe belangrijk het is om de nieuwe generatie een goede toekomst te bezorgen."

Jumelet: "Ik fiets graag, vooral mountainbiken. In tijden dat het te druk is, zit ik 's avonds op de Tacx. Dat is een racefiets op rollers, die is aangesloten op een programma waardoor je hele etappes kunt fietsen."