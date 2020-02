Weer flikt FC Emmen het in eigen huis: 2-0 tegen FC Twente

Door de zege klimt FC Emmen naar de twaalfde plaats in de eredivisie, met 25 punten uit 22 duels. Mogelijk gaat de Drentse ploeg nog een plek omhoog als Sparta, later vanavond, verliest van ADO Den Haag.

Heer en meester

FC Emmen was voor rust heer en meester tegen FC Twente. De mannen van trainer Dick Lukkien voetbalden vrijwel continu op de helft van de Enschedeërs (balbezit 72 procent) en kregen in het eerste half uur al drie prima kansen op de openingsgoal. Michael de Leeuw kopte in de handen van Twente-doelman Joël Drommel, Marko Kolar schoot voorlangs en Kerim Frei zag zijn goal worden afgekeurd wegens buitenspel. Maar was dat wel zo?

Vijf minuten voor rust mocht Kerim Frei dan wel juichen. Uit een teruggelegde corner schoot de Turkse flankspeler de bal in de korte hoek: 1-0. Het was voor de ex-international zijn eerste goal in Drentse dienst en dat in zijn tweede optreden.

Tweede helft

FC Emmen speelde een mindere tweede helft, maar kwam niet echt in de problemen al nam de druk van FC Twente in de slotfase wel toe. Grote kansen leverde het de gasten niet op, al gaf invaller Keziah Veendorp nog wel een risicovolle terugspeelbal waar Noah Lang bijna van profiteerde.

Anco Jansen met de bevrijdende 2-0

Er kwamen vijf minuten bij in de Oude Meerdijk en daarin zorgde Anco Jansen voor de bevrijdende tweede goal. Op aangeven van de eveneens sterk ingevallen Jafar Arias schoot hij met links de 2-0 binnen.