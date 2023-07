Meppeler verdacht van aanranding dochter beste vriend

Hoofd scheren

De Meppeler woont sinds een scheiding bij zijn moeder. De jonge vrouw was daar kind aan huis en hielp de moeder vaak met huishoudelijke taken. Die avond was ze daar en bracht brokken voor hun hond. De coronamaatregelen golden en de man vroeg de jonge vrouw zijn hoofd te scheren. Dat deed ze ook.

'Te ver gegaan'

De man werd ingesmeerd met baby-olie. En ook de vrouw werd op haar beurt ingesmeerd. In het begin vond ze het niet vreemd. Het vertrouwen in de man was groot. Uiteindelijk ging dit over haar grenzen. Hij erkende bij haar weggaan dat hij te ver was gegaan en vroeg haar hierover te zwijgen, vertelde de vrouw later tegen de politie.