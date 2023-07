Veteranen in De Wolden krijgen meer aandacht van gemeente

Gemeente De Wolden gaat jaarlijks op de Nederlandse Veteranendag de veteranenvlag hijsen. Ook wordt er met veteranen in de gemeente nagedacht over hoe veteranen beter zichtbaar kunnen zijn bij 4-mei-herdenkingen.

In De Wolden wonen ongeveer honderd veteranen. Dat zijn mensen die op missie zijn geweest. Het gaat zowel om mensen die nog actief zijn binnen Defensie als ex-militairen. Een aantal veteranen zette met de gemeente een vragenlijst uit. Daaruit kwam naar voren dat veteranen vinden dat er nog te weinig waardering en erkenning is vanuit de gemeente.

Meer ontmoetingen

"Het is voor hen onbekend wat de gemeente doet voor veteranen. Een deel van de veteranen heeft behoefte aan contact in de eigen omgeving", stelt De Wolden. "De gemeente zou meer kunnen doen door initiatieven mogelijk te maken elkaar te ontmoeten en haar waardering en erkenning uit te spreken richting veteranen."

De gemeente gaat de veteranen die het initiatief namen voor de vragenlijst (inmiddels een werkgroep) in contact brengen met organisaties van 4-mei-herdenkingen in de gemeente. Ook is geconcludeerd 'dat een lokale veteranendag zou passen bij de behoefte onder veteranen in De Wolden'. De gemeente wil daarom een middag organiseren waarop een formeel en informeel moment is voor veteranen en hun omgeving.