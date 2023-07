Jan Bos keert terug als wethouder in Emmen

Een oude bekende keert terug in het college van de gemeente Emmen. 'Oudgediende' Jan Bos wordt door Wakker Emmen voorgedragen als opvolger van Jisse Otter. Otter gaat namens de BoerBurgerBeweging (BBB) als gedeputeerde in de provincie Drenthe aan de slag.

Bos is geen onbekende in de politieke arena van Emmen. Als wethouder zat hij namens Wakker Emmen in het college van 2014 tot en met 2018. Destijds ging Bos over zorg en welzijn, volksgezondheid en organisatie en personeel. Zo kreeg hij onder meer te maken met de verhuizing van taken op het gebied van jeugdzorg en WMO, die overgeheveld werden van het Rijk naar de gemeentes.

In maart 2018 ruilde Bos het wethouderschap in voor de rol van directeur bij Publiek Vervoer Groningen en Drenthe. "Maar ik heb altijd veel plezier beleefd aan het wethouderschap. Toen ik hoorde dat Jisse vertrok, begon het toch wel weer te kriebelen. Ik heb vervolgens contact gezocht met de fractie met de vraag of ik mijn oude rol weer zou mogen oppakken." Na kort overleg binnen de gelederen van Wakker, was er al snel witte rook.

Het is nog niet bekend welke taken Bos op zich gaat nemen. "Ik ga er vanuit dat ik de portefeuille van Jisse overneem (onder meer financiën en wonen). Maar ik kan me voorstellen dat we hier nog over om tafel gaan. Ik vind dat allemaal minder spannend. Ik vind het vooral leuk om weer voor de gemeente Emmen aan de slag te kunnen."

Het is de bedoeling dat Bos in september gaat aantreden, nadat de gemeenteraad zijn zegen heeft gegeven.