Midden-Drenthe houdt cultuurgeld over door wegvallen evenementen

Ieder jaar roept de provincie Drenthe een gemeente uit als culturele gemeente van het jaar. Onder andere de Bluesopera, het Shakespeare Theater in Diever en het Festival der Aa zijn uit zo'n culturele gemeente ontstaan. Ook hebben de gemeenten vaak grote theatervoorstellingen zoals Het Meisje van Yde in de gemeente Tynaarlo.

Grote theaterspektakels gecanceld

De gemeente Midden-Drenthe is in april begonnen met het organiseren van het culturele jaar, dat in 2021 afloopt. Drie grote publiekstrekkers zouden vanwege het gekoppelde thema 'vrijheid' plaatsvinden nabij Herinneringscentrum Kamp Westerbork: het slotstuk van theater Aan de Andere Kant (ADAK), theater Blauwe Vlinder en de Drentse versie van Shakespeare's Lady MacBeth kust een Zwart Schaap.

Door omstandigheden kan alleen het theaterstuk ADAK doorgaan in de huidige vorm. Ook enkele kleinere evenementen zoals muzikaal project Schubert en een boek/lesbrief en tentoonstelling treinkaping Wijster konden wegens omstandigheden niet doorgaan. Hierdoor houdt de gemeente 40.000 euro over.

'Wegvallen grote producties kon de gemeente niet verhelpen'

Johan de Noord is voorzitter van adviescommissie cultuur Midden-Drenthe en de initiator van het begrip 'culturele gemeente' en zegt dat de gemeente Midden-Drenthe niets aan het afzeggen van de grotere producties kon doen. "Twee partijen hebben gezegd de samenwerking aan te gaan en elkaar daarin gevonden te hebben, ik denk dat je er als gemeente verder niets over te zeggen hebt", legt hij uit.

De gemeente heeft veel evenementen samen met haar inwoners in gang gezet. Volgens De Noord blijkt uit de tussentijdse evaluatie juist dat deze lokale evenementen het goed doen. "Het aantal bezoekers (11.000) dat tot nu toe op het aantal evenementen (32) afkomt, geeft wel aan dat er veel belangstelling voor is. Enthousiasme en betrokkenheid leveren vaak weer nieuwe plannen op en dat is waar je het als gemeente voor doet."

Toch hoopt De Noord dat de gemeente nog een tweede ronde aan activiteiten uitschrijft. Dit omdat de gemeente Midden-Drenthe bij de start niet genoeg geld had om alle initiatieven te subsidiëren. "Door een nieuwe ronde in te lassen kunnen nieuwe initiatieven ingelast worden of andere, al bestaande projecten versterkt worden. Je kunt de situatie aangrijpen om de projecten die nog in het verschiet liggen beter met elkaar te verbinden."

Investeren in lange termijn projecten

De gemeente Midden-Drenthe heeft als speerpunt voor het culturele jaar dat zij wil investeren in projecten die ook na het culturele jaar door kunnen gaan. Een initiatief in de omvang van een Shakespeare Theater is er dan nog niet, volgens De Noord is de samenwerking al wel op kleinere schaal gelukt. "Kijk bijvoorbeeld naar de mobiele bioscoop of de culturele fakkelestafette. Van beide initiatieven heb ik begrepen dat bewoners dat graag door willen zetten. De gemeente Midden-Drenthe moet er alleen voor zorgen dat daar structureel geld voor beschikbaar komt."

De woordvoerder van de gemeente laat weten dat zij werken aan een tweede ronde voor nieuwe ideeën. Een deel van de 40.000 euro zal daarvoor beschikbaar komen. Meer informatie daarover volgt snel. Een ander deel houdt de gemeente achter de hand om bijvoorbeeld aan succesvolle projecten ook na het culturele jaar nog een vervolg te kunnen geven.