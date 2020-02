Hoeveel boetes heeft de flitspaal in jouw buurt opgeleverd?

Het overgrote deel van die boetes (43.952) zijn uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. 954 boetes zijn uitgedeeld voor het rijden door rood licht. Een flitspaal in Assen, langs de Vaart Zuidzijde, heeft voor de meeste boetes gezorgd in Drenthe. Flitsen daar leidde tot 11.158 boetes. Een paal langs de N372 in Noordenveld zorgde voor de minste boetes, namelijk 56.

Zie de interactieve kaart hieronder waar deze flitspalen staan en hoeveel flitsboetes daar zijn uitgedeeld.

Landelijk

In totaal zijn in 2019 bijna 3,7 miljoen flitsboetes uitgedeeld in Nederland. In Zuid-Holland zijn de meeste boetes uitgedeeld: 1,18 miljoen. Friesland staat onderaan de lijst, met 16.933 boetes. Alleen in deze buurprovincie is minder uitgedeeld dan Drenthe.

Vorig jaar zijn bijna 3,48 miljoen verkeersboetes opgelegd voor te hard rijden. Dat is ruim een half miljoen minder dan een jaar eerder. Deze daling kan volgens het ministerie meerdere oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld drukker zijn op de weg, waardoor het voor automobilisten moeilijker is om te snel te rijden. Daarnaast worden ze ook gewaarschuwd waar de flitspalen staan. Ook is het ook mogelijk dat bepaalde flitspalen (tijdelijk) uitstonden, bijvoorbeeld vanwege werkzaamheden.

