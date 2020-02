Herenboeren Assen naar Rhee

Mariska Pater, voorzitter van de Stichting Herenboeren Assen, is positief: het plan is om op 1 november 2020 te beginnen. "Nu we een locatie op het oog hebben; namelijk Rhee, hopen we dat mensen sneller geneigd zijn zich aan te melden. We krijgen nu al positieve reacties."

Geen vertrouwen in huidige voedsel

Op de toekomstige boerderij moet duurzaam, puur en eerlijk voedsel worden geproduceerd. Onder andere groenten, aardappelen en varkensvlees wordt geproduceerd voor de leden die zich hebben ingekocht.

Pater hoopt door het eten zelf te produceren dat haar ecologische voetafdruk zo laag mogelijk blijft. Daarnaast vertrouwt zij het voedsel in de supermarkt niet meer. Vele producten in de supermarkt zijn volgens haar bespoten. Nu koopt ze al veel biologische producten, maar zodra het project van de grond komt heeft ze de regie zelf in handen.

Voor en door de bevolking

De gemeente staat positief tegenover dit 'unieke en innovatieve project van de inwoners'. Daarom willen verpachten zij per november 20 hectare landbouwgrond bij Rhee aan de Stichting Herenboeren Assen. Maar moet de plannen nog wel goedkeuren. Er komt eerst nog een informatie-avond voor de omwonenden in Assen waarin met hen plannen worden uitgewerkt. "We doen dit voor en door de bevolking. We willen geen grote gebouwen op het terrein plaatsen, maar misschien is er toch iemand die het er niet mee eens is. Dan gaan we samen kijken hoe het wel kan. We willen open en transparant zijn."

Herenboeren waren in het verleden rijke boeren met veel grond. Bij dit initiatief kun je je voor 2.000 euro inkopen in de boeren-coöperatie. Daarvan worden bijvoorbeeld de fruitbomen en dieren aangekocht. Daarnaast betaalt een ieder tien euro per week. Daarvan worden onder andere het poot- en zaaigoed betaald, maar ook de boeren en loonwerkers die er aan te pas komen. In totaal kunnen er maximaal 200 huishoudens meedoen aan dit project.

